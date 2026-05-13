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ANALYSE-FLASH: Goldman senkt Ziel für Carl Zeiss Meditec auf 28 Euro - 'Neutral'

14.05.26 08:41 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Carl Zeiss Meditec AG
25,20 EUR -0,04 EUR -0,16%
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NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Carl Zeiss Meditec von 31 auf 28 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Richard Felton passte seine Schätzungen am Mittwochabend an die Quartalsergebnisse an. Er bezog die Sparmaßnahmen der Jenaer ein, aber auch etwas moderatere Wachstumsaussichten./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 22:03 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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08:31Carl Zeiss Meditec NeutralGoldman Sachs Group Inc.
13.05.2026Carl Zeiss Meditec HoldDeutsche Bank AG
13.05.2026Carl Zeiss Meditec Equal WeightBarclays Capital
13.05.2026Carl Zeiss Meditec UnderweightJP Morgan Chase & Co.
12.05.2026Carl Zeiss Meditec Equal WeightBarclays Capital
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22.01.2026Carl Zeiss Meditec OverweightBarclays Capital
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13.01.2026Carl Zeiss Meditec OutperformBernstein Research
17.12.2025Carl Zeiss Meditec BuyGoldman Sachs Group Inc.
16.12.2025Carl Zeiss Meditec OutperformBernstein Research
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08:31Carl Zeiss Meditec NeutralGoldman Sachs Group Inc.
13.05.2026Carl Zeiss Meditec HoldDeutsche Bank AG
13.05.2026Carl Zeiss Meditec Equal WeightBarclays Capital
12.05.2026Carl Zeiss Meditec Equal WeightBarclays Capital
12.05.2026Carl Zeiss Meditec NeutralUBS AG
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13.05.2026Carl Zeiss Meditec UnderweightJP Morgan Chase & Co.
18.03.2026Carl Zeiss Meditec UnderweightJP Morgan Chase & Co.
13.02.2026Carl Zeiss Meditec UnderweightJP Morgan Chase & Co.
12.02.2026Carl Zeiss Meditec UnderweightJP Morgan Chase & Co.
22.01.2026Carl Zeiss Meditec UnderweightJP Morgan Chase & Co.

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