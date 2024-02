ANALYSE-FLASH: Goldman senkt Ziel für Delivery Hero auf 50 Euro - 'Buy'

Werte in diesem Artikel

NEW YORK (dpa-AFX) - Goldman Sachs hat das Kursziel für Delivery Hero nach endgültigen Jahreszahlen von 52,80 auf 50,00 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Aktie steht zudem auf der "Conviction List" der US-Investmentbank. Der Essenslieferdienst habe sich ermutigend geschlagen, wobei Zahlen und Ausblick den Aussagen bei der Vorlage von Eckdaten entsprächen, schrieb Analystin Lisa Yang in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dazu kämen zuversichtliche Aussagen zur Liquiditätsausstattung sowie zur künftigen Barmittelentwicklung. Seit dem vergangenen August habe sich der Aktienkurs wegen übertriebener Sorgen bezüglich Verschuldung, Liquidität und einer möglichen Kapitalerhöhung fast halbiert. Er spiegele das erhebliche Selbsthilfepotenzial des Unternehmens nicht wider./gl/ajx

