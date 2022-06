ANALYSE-FLASH: Goldman senkt Ziel für Delivery Hero - 'Buy' und 'Top Pick'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Delivery Hero von 125 auf 65 Euro gesenkt. Analyst Rob Joyce beließ die Papiere des Essenslieferanten in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie aber auf "Buy" und empfahl sie als "Top Pick". Joyce passte seine Schätzungen allgemein an schwächere Wachstumsaussichten, geringere verfügbare Einkommen, höhere Zinserwartungen und stärkere Kursschwankungen an. Delivery Hero verfüge aber über das größte Überraschungspotenzial beim operativen Ergebnis, so der Experte. Deliveroo wiederum sei dank seiner gut gefüllten Kasse am besten nach unten abgesichert./ag/stk

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.06.2022 / 22:03 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben