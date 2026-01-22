ANALYSE-FLASH: Goldman senkt Ziel für Deutsche Börse auf 263 Euro - 'Neutral'
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Deutsche Börse von 265 auf 263 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Oliver Carruthers passte seine Schätzungen am Freitagnachmittag an die jüngsten Quartalsergebnisse der Eschborner an./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.02.2026 / 14:24 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
