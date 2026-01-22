DAX24.918 ±0,0%Est505.998 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,0000 +1,5%Nas22.547 -0,2%Bitcoin58.803 +1,5%Euro1,1854 -0,2%Öl67,92 +0,3%Gold5.002 -0,8%
DAX wenig bewegt -- Tesla: Staatsanwaltschaft ermittelt nach Anzeige -- VW, SAP, TUI, Rüstungsaktien, Siemens Energy, Krypto, Heidelberg Materials, Alphabet, Palantir, Zalando im Fokus
ANALYSE-FLASH: Goldman senkt Ziel für Deutsche Börse auf 263 Euro - 'Neutral'

16.02.26 13:00 Uhr
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Deutsche Börse von 265 auf 263 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Oliver Carruthers passte seine Schätzungen am Freitagnachmittag an die jüngsten Quartalsergebnisse der Eschborner an./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.02.2026 / 14:24 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

