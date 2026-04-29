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ANALYSE-FLASH: Goldman senkt Ziel für Deutsche Börse auf 265 Euro - 'Neutral'

30.04.26 08:49 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Deutsche Börse AG
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NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Deutsche Börse von 274 auf 265 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die jüngste Outperformance der Aktien stehe mit einer Normalisierung der Handelsvolumina infrage, schrieb Oliver Carruthers am Mittwochabend. Er passte zudem nach dem Quartalsbericht der Eschborner seinen Bewertungsmaßstab etwas nach unten an./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 22:40 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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