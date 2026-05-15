DAX23.983 +0,1%Est505.794 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,8000 -2,5%Nas26.225 -1,5%Bitcoin66.018 -1,0%Euro1,1632 +0,1%Öl110,3 +0,8%Gold4.540 ±-0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Infineon 623100 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y NEL ASA A0B733 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 Allianz 840400 Micron Technology 869020 Vonovia A1ML7J Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Trump droht Iran mit Zerstörung: DAX stabil -- Berkshire Hathaway setzt im ersten Quartal auf Alphabet -- Siemens Energy, Rheinmetall, DroneShield, Novo Nordisk, NEL im Fokus
Top News
NEL-Aktie setzt Aufwärtsbewegung fort: Technologieversprechen stößt auf operative Realität NEL-Aktie setzt Aufwärtsbewegung fort: Technologieversprechen stößt auf operative Realität
Läuft "durch die Bank rund": Siemens Energy-Aktie in Grün nach kräftiger Kurszielanhebung Läuft "durch die Bank rund": Siemens Energy-Aktie in Grün nach kräftiger Kurszielanhebung
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

ANALYSE-FLASH: Goldman senkt Ziel für Douglas auf 10,50 Euro - 'Neutral'

18.05.26 11:14 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Douglas AG
8,53 EUR -0,09 EUR -1,04%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Douglas von 12 auf 10,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Das zweite Geschäftsquartal habe maue Wachstumsfortschritte in einem schwierigen Umfeld offenbart, schrieb Richard Edwards am Freitagabend. Er kappte seine operativen Gewinnprognosen für das laufende und das kommende Geschäftsjahr./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.05.2026 / 17:02 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

Nachrichten zu Douglas AG

DatumMeistgelesen

Analysen zu Douglas AG

DatumRatingAnalyst
08:16Douglas NeutralGoldman Sachs Group Inc.
14.05.2026Douglas HoldDeutsche Bank AG
13.05.2026Douglas BuyDeutsche Bank AG
12.05.2026Douglas BuyJefferies & Company Inc.
01.05.2026Douglas BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
13.05.2026Douglas BuyDeutsche Bank AG
12.05.2026Douglas BuyJefferies & Company Inc.
01.05.2026Douglas BuyDeutsche Bank AG
01.05.2026Douglas BuyJefferies & Company Inc.
23.04.2026Douglas BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
08:16Douglas NeutralGoldman Sachs Group Inc.
14.05.2026Douglas HoldDeutsche Bank AG
19.02.2026Douglas NeutralUBS AG
11.02.2026Douglas NeutralUBS AG
20.01.2026Douglas NeutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
29.01.2013DOUGLAS verkaufenIndependent Research GmbH
05.12.2012DOUGLAS verkaufenFrankfurter Tagesdienst
04.12.2012DOUGLAS verkaufenNational-Bank AG
19.11.2012DOUGLAS reduceCommerzbank Corp. & Markets
16.10.2012DOUGLAS underperformCheuvreux SA

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Douglas AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen