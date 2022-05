ANALYSE-FLASH: Goldman senkt Ziel für Dürr auf 31,50 Euro - 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Dürr von 34,00 auf 31,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst William Turner reduzierte in einer am Montag vorliegenden Studie seine Schätzungen für das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) des Spezialisten für Lackieranlagen und Holzbaumaschinen. Verantwortlich dafür seien die Kosteninflation und Lieferkettenprobleme. Dagegen hob Turner seine Umsatzprognosen an, da die Auftragsentwicklung im ersten Quartal besser als von ihm erwartet ausgefallen war./gl/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.05.2022 / 09:14 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------