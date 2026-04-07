DAX23.804 -1,2%Est505.867 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,2200 -1,6%Nas22.635 +2,8%Bitcoin60.859 -0,2%Euro1,1682 +0,2%Öl97,94 +1,3%Gold4.744 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 NVIDIA 918422 Infineon 623100 BASF BASF11 Deutsche Telekom 555750 DroneShield A2DMAA Allianz 840400 Deutsche Bank 514000 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Microsoft 870747 Siemens 723610 RENK RENK73
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Waffenruhe in Nahost bröckelt: DAX sinkt -- Straße von Hormus im Blick - Ölpreis steigt -- D-Wave, Rüstungsaktien, Siemens Energy, SAP, Ölaktien, BYD, DroneShield, TUI, Palantir im Fokus
Top News
Bayer-Analyse: DZ BANK vergibt für Aktie höhere Einstufung Bayer-Analyse: DZ BANK vergibt für Aktie höhere Einstufung
Anthropic-Aktie schon ab Oktober an der Börse? Insider geben Einblick in milliardenschweren IPO Anthropic-Aktie schon ab Oktober an der Börse? Insider geben Einblick in milliardenschweren IPO
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

ANALYSE-FLASH: Goldman senkt Ziel für EssilorLuxottica auf 265 Euro - 'Buy'

09.04.26 13:24 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
EssilorLuxottica
196,90 EUR -5,60 EUR -2,77%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für EssilorLuxottica von 350 auf 265 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Richard Felton änderte am Mittwoch seinen Bewertungsansatz für den Optikkonzern, um ihn näher an die europäische Medizintechnik-Branche zu rücken. Zudem hob er seine Schätzungen etwas an./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.04.2026 / 23:26 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

Nachrichten zu EssilorLuxottica

DatumMeistgelesen

Analysen zu EssilorLuxottica

DatumRatingAnalyst
12:26EssilorLuxottica BuyGoldman Sachs Group Inc.
08.04.2026EssilorLuxottica OutperformRBC Capital Markets
02.04.2026EssilorLuxottica OverweightBarclays Capital
01.04.2026EssilorLuxottica BuyJefferies & Company Inc.
01.04.2026EssilorLuxottica OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
12:26EssilorLuxottica BuyGoldman Sachs Group Inc.
08.04.2026EssilorLuxottica OutperformRBC Capital Markets
02.04.2026EssilorLuxottica OverweightBarclays Capital
01.04.2026EssilorLuxottica BuyJefferies & Company Inc.
01.04.2026EssilorLuxottica OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
18.02.2026EssilorLuxottica Market-PerformBernstein Research
12.02.2026EssilorLuxottica Market-PerformBernstein Research
09.12.2025EssilorLuxottica Market-PerformBernstein Research
28.11.2025EssilorLuxottica Market-PerformBernstein Research
20.10.2025EssilorLuxottica Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
15.02.2024EssilorLuxottica VerkaufenDZ BANK
01.09.2023EssilorLuxottica UnderperformRBC Capital Markets
26.07.2023EssilorLuxottica UnderperformRBC Capital Markets
29.06.2023EssilorLuxottica UnderperformRBC Capital Markets
17.05.2023EssilorLuxottica UnderperformRBC Capital Markets

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für EssilorLuxottica nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen