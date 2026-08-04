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ANALYSE-FLASH: Goldman senkt Ziel für FMC auf 39 Euro - 'Neutral'

Werte in diesem Artikel
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Fresenius Medical Care (FMC) St.
41.84 EUR 0.46 EUR 1.11 %
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NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für FMC (Fresenius Medical Care (FMC) St) von 43 auf 39 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Richard Felton passte seine Schätzungen am Dienstag an durchwachsene Quartalsergebnisse des Dialysekonzerns an./ag/ck

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Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 21:03 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
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DatumRatingAnalyst
13:31 Fresenius Medical Care (FMC) St Underweight JP Morgan Chase & Co.
11:36 Fresenius Medical Care (FMC) St Neutral Goldman Sachs Group Inc.
11:21 Fresenius Medical Care (FMC) St Sell UBS AG
04.08.26 Fresenius Medical Care (FMC) St Hold Deutsche Bank AG
04.08.26 Fresenius Medical Care (FMC) St Underperform Jefferies & Company Inc.