ANALYSE-FLASH: Goldman senkt Ziel für Fraport auf 80 Euro - 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Fraport von 81 auf 80 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. In Erwartung steigender Finanzierungskosten und geringerer Erträge der Beteiligungen habe er seine Gewinnprognosen (EPS) für den Flughafenbetreiber der Jahre 2018 bis 2020 reduziert, schrieb Analyst Patrick Creuset in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./edh/gl

Datum der Analyse: 12.04.2018

