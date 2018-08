ANALYSE-FLASH: Goldman senkt Ziel für Fresenius SE auf 66 Euro - 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Fresenius SE (Fresenius SECo) von 72 auf 66 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analystin Veronika Dubajova reduzierte in einer am Freitag vorliegenden Studie ihre Schätzungen für den Medizinkonzern. Damit trage sie den Zahlen für das zweite Quartal sowie der Veräußerung von Sound Inpatient Physicians durch die Tochter Fresenius Medical Care (FMC) Rechnung./ajx/zb

Datum der Analyse: 23.08.2018

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------