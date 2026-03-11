ANALYSE-FLASH: Goldman senkt Ziel für Grand City Properties - 'Neutral'
Werte in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Grand City Properties von 11,30 auf 10,80 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Jonathan Kownator passte seine Schätzungen am Freitagabend an die Jahresbilanz an./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.03.2026 / 20:26 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Ausgewählte Hebelprodukte auf Grand City Properties
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Grand City Properties
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent