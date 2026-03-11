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ANALYSE-FLASH: Goldman senkt Ziel für Grand City Properties - 'Neutral'

16.03.26 11:43 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Grand City Properties S.A.
9,36 EUR 0,09 EUR 0,97%
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NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Grand City Properties von 11,30 auf 10,80 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Jonathan Kownator passte seine Schätzungen am Freitagabend an die Jahresbilanz an./ag/gl

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Veröffentlichung der Original-Studie: 13.03.2026 / 20:26 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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DatumRatingAnalyst
08:21Grand City Properties NeutralGoldman Sachs Group Inc.
04.03.2026Grand City Properties BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
04.03.2026Grand City Properties NeutralUBS AG
26.01.2026Grand City Properties BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.01.2026Grand City Properties NeutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
04.03.2026Grand City Properties BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
26.01.2026Grand City Properties BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.01.2026Grand City Properties BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14.11.2025Grand City Properties BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.11.2025Grand City Properties BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
08:21Grand City Properties NeutralGoldman Sachs Group Inc.
04.03.2026Grand City Properties NeutralUBS AG
23.01.2026Grand City Properties NeutralGoldman Sachs Group Inc.
04.12.2025Grand City Properties NeutralGoldman Sachs Group Inc.
14.11.2025Grand City Properties HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
16.09.2025Grand City Properties UnderweightBarclays Capital
03.04.2025Grand City Properties UnderweightBarclays Capital
14.11.2024Grand City Properties UnderperformJefferies & Company Inc.
14.08.2024Grand City Properties UnderperformJefferies & Company Inc.
16.05.2024Grand City Properties UnderperformJefferies & Company Inc.

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