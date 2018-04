ANALYSE-FLASH: Goldman senkt Ziel für Hapag-Lloyd auf 30,50 Euro - 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Hapag-Lloyd nach Jahreszahlen von 31 auf 30,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Patrick Creuset kürzte in einer am Montag vorliegenden Studie seine operativen Gewinnschätzungen (Ebitda) bis 2022 um jährlich 1 Prozent. Er begründete dies mit einem etwas höher erwarteten Kostenanstieg bei der Reederei, etwa durch den schwachen US-Dollar sowie höhere Treibstoffkosten./tih/he

Datum der Analyse: 16.04.2018