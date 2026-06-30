DAX25.014 +0,1%Est506.290 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto7,7900 +3,5%Nas26.111 -0,4%Bitcoin52.544 +2,4%Euro1,1399 -0,2%Öl71,90 -1,4%Gold4.106 +2,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SpaceX A42D4F Deutsche Telekom 555750 Volkswagen (VW) vz. 766403 NVIDIA 918422 Bayer BAY001 Siemens Energy ENER6Y Infineon 623100 SAP 716460 Lufthansa 823212 Micron Technology 869020 Microsoft 870747 Allianz 840400 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 BMW 519000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stabil -- Wall Street uneins -- Chipaktien mit Rekordquartal -- Yen: 40-Jahres-Tief -- Meta, Alcoa, ServiceNow, Bloom Energy, Novo Nordisk, Lime, Bayer, Samsung, SK hynix im Fokus
Top News
ASML überzeugt UBS - Kursziel deutlich angehoben - Aktie etwas höher ASML überzeugt UBS - Kursziel deutlich angehoben - Aktie etwas höher
HOCHTIEF-Aktie dennoch etwas tiefer: Milliarden-Deal perfekt - Baukonzern holt Thiess komplett zurück HOCHTIEF-Aktie dennoch etwas tiefer: Milliarden-Deal perfekt - Baukonzern holt Thiess komplett zurück
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

ANALYSE-FLASH: Goldman senkt Ziel für Heidelberg Materials auf 230 Euro - 'Buy'

01.07.26 16:09 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Heidelberg Materials
166,25 EUR -1,30 EUR -0,78%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Heidelberg Materials von 235 auf 230 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Vor den Quartalszahlen am 30. Juli passte Analyst Ben Rada Martin seine Schätzungen am Dienstagmorgen noch einmal an./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.06.2026 / 06:25 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

Nachrichten zu Heidelberg Materials

DatumMeistgelesen

Analysen zu Heidelberg Materials

DatumRatingAnalyst
09:26Heidelberg Materials BuyDeutsche Bank AG
08:16Heidelberg Materials BuyGoldman Sachs Group Inc.
30.06.2026Heidelberg Materials BuyJefferies & Company Inc.
30.06.2026Heidelberg Materials BuyUBS AG
29.06.2026Heidelberg Materials OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
09:26Heidelberg Materials BuyDeutsche Bank AG
08:16Heidelberg Materials BuyGoldman Sachs Group Inc.
30.06.2026Heidelberg Materials BuyJefferies & Company Inc.
30.06.2026Heidelberg Materials BuyUBS AG
29.06.2026Heidelberg Materials OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
29.06.2026Heidelberg Materials Sector PerformRBC Capital Markets
06.05.2026Heidelberg Materials Sector PerformRBC Capital Markets
25.02.2026Heidelberg Materials Sector PerformRBC Capital Markets
25.02.2026Heidelberg Materials Sector PerformRBC Capital Markets
20.02.2026Heidelberg Materials Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
10.11.2023Heidelberg Materials UnderweightBarclays Capital
10.08.2023Heidelberg Materials UnderweightBarclays Capital
27.07.2023Heidelberg Materials UnderweightBarclays Capital
11.07.2023HeidelbergCement UnderweightBarclays Capital
23.05.2023HeidelbergCement UnderweightBarclays Capital

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Heidelberg Materials nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen