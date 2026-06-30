ANALYSE-FLASH: Goldman senkt Ziel für Heidelberg Materials auf 230 Euro - 'Buy'
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NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Heidelberg Materials von 235 auf 230 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Vor den Quartalszahlen am 30. Juli passte Analyst Ben Rada Martin seine Schätzungen am Dienstagmorgen noch einmal an./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.06.2026 / 06:25 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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