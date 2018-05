ANALYSE-FLASH: Goldman senkt Ziel für HSBC auf 790 Pence - 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für HSBC nach Zahlen von 800 auf 790 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Das erste Quartal der britischen Bank habe weitgehend den Konsensschätzungen entsprochen, schrieb Analyst Martin Leitgeb in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dagegen liege der Umfang des angekündigten Aktienrückkaufs mit 2 Milliarden US-Dollar unter den von ihm erwarteten 3 Milliarden Dollar. Die Aktie könnte unter dem angehobenen Ausblick für die Kosten leiden./gl/zb

Datum der Analyse: 04.05.2018

