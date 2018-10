ANALYSE-FLASH: Goldman senkt Ziel für Hugo Boss auf 66,30 Euro - 'Sell'

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für HUGO BOSS vor Zahlen von 68,80 auf 66,30 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Das dritte Quartal des Modekonzerns dürfte nach dem Vorquartal eine weitere Normalisierung mit sich bringen, schrieb Analyst Alberto Agnano in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Allerdings rechnet er mit einem Umsatzrückgang und Auswirkungen des heißen Sommers auf die Margen. Seine Schätzungen habe er ein Stück weit gekürzt./tih/he

Datum der Analyse: 04.10.2018