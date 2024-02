ANALYSE-FLASH: Goldman senkt Ziel für Kering auf 404 Euro - 'Neutral'

Werte in diesem Artikel

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Kering nach Zahlen für 2023 von 426 auf 404 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Das operative Ergebnis (Ebit) liege um vier Prozent unter der Konsensschätzung, schrieb Analystin Louise Singlehurst in einer am Montag vorliegenden Studie. Grund hierfür seien höhere Investitionen des Herstellers von Luxusgütern über das gesamte Markenportfolio hinweg gewesen./bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.02.2024 / 18:13 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

