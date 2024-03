ANALYSE-FLASH: Goldman senkt Ziel für Lufthansa auf 9 Euro - 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Lufthansa nach Jahreszahlen von 10,20 auf 9,00 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. In Reaktion auf die Kennziffern der Fluggesellschaft habe er seine Ergebnisprognose (Ebit) für 2024 um 9 Prozent reduziert, schrieb Analyst Patrick Creuset in einer am Freitag vorliegenden Studie./edh/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.03.2024 / 19:11 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------