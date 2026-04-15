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ANALYSE-FLASH: Goldman senkt Ziel für Mercedes-Benz auf 66 Euro - 'Buy'

16.04.26 14:48 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
53,63 EUR -1,15 EUR -2,10%
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NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Mercedes-Benz (Mercedes-Benz Group (ex Daimler)) von 69 auf 66 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Christian Frenes passte seine Schätzungen am Donnerstag in einem Ausblick auf den Quartalsbericht am 29. April noch einmal an. Sein Kursziel besteht aus zwei Teilen - 56 Euro für das Mercedes-Geschäft und 10 Euro für den Anteil an Daimler Truck./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.04.2026 / 07:15 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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