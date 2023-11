ANALYSE-FLASH: Goldman senkt Ziel für Morphosys auf 17,50 Euro - 'Neutral'

Werte in diesem Artikel

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für MorphoSys von 33,50 auf 17,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Rajan Sharma kappte am Dienstagabend nach der Telefonkonferenz zu den Pelabresib-Studiendaten seine Umsatzschätzungen für das Krebsmittel. Er bleibt vorsichtig mit Blick auf die Zulassungschancen, vor allem für die Hochrisikogruppe der Myelofibrose-Patienten./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.11.2023 / 21:29 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

