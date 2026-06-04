ANALYSE-FLASH: Goldman senkt Ziel für Nemetschek auf 90 Euro - 'Buy'
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NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Nemetschek (Nemetschek SE) von 100 auf 90 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Mohammed Moawalla ist für das organische Umsatzwachstum des Bausoftwarespezialisten im zweiten Quartal etwas zurückhaltender geworden, wie er am Montag in einem Ausblick auf den Bericht schrieb. Auch die Wachstumserwartung für das Gesamtjahr setzte er nun etwas tiefer an. Seine Ergebnisprognosen blieben aufgrund einer günstigeren Währungsentwicklung allerdings nahezu unbewegt. Die Kurszielreduzierung begründete Moawalla mit der Schwäche der europäischen Softwarebranche./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.06.2026 / 20:45 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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|Rating
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|09:51
|Nemetschek SE Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
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|Nemetschek SE Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
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|Analyst
|09:51
|Nemetschek SE Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.06.2026
|Nemetschek SE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.06.2026
|Nemetschek SE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.05.2026
|Nemetschek SE Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.05.2026
|Nemetschek SE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|25.03.2026
|Nemetschek SE Halten
|DZ BANK
|20.03.2026
|Nemetschek SE Hold
|Deutsche Bank AG
|19.03.2026
|Nemetschek SE Neutral
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|05.03.2026
|Nemetschek SE Neutral
|UBS AG
|30.01.2026
|Nemetschek SE Hold
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|29.06.2026
|Nemetschek SE Sell
|UBS AG
|30.04.2026
|Nemetschek SE Sell
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|Nemetschek SE Sell
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