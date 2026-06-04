ANALYSE-FLASH: Goldman senkt Ziel für Nemetschek auf 90 Euro - 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Nemetschek (Nemetschek SE) von 100 auf 90 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Mohammed Moawalla ist für das organische Umsatzwachstum des Bausoftwarespezialisten im zweiten Quartal etwas zurückhaltender geworden, wie er am Montag in einem Ausblick auf den Bericht schrieb. Auch die Wachstumserwartung für das Gesamtjahr setzte er nun etwas tiefer an. Seine Ergebnisprognosen blieben aufgrund einer günstigeren Währungsentwicklung allerdings nahezu unbewegt. Die Kurszielreduzierung begründete Moawalla mit der Schwäche der europäischen Softwarebranche./ag/edh

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Veröffentlichung der Original-Studie: 29.06.2026 / 20:45 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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