ANALYSE-FLASH: Goldman senkt Ziel für Nemetschek auf 90 Euro - 'Buy'
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NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Nemetschek (Nemetschek SE) von 100 auf 90 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Mohammed Moawalla passte seine Schätzungen am Dienstagabend an den Quartalsbericht des Bausoftwarespezialisten an. Im Bereich Baumanagement laufe es weiter rund, im Design-Geschäft Planung und Entwurf warte er auf mehr Klarheit, schrieb der Experte./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2026 / 22:10 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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