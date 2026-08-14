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ANALYSE-FLASH: Goldman senkt Ziel für Ottobock auf 88 Euro - 'Buy'

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NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Ottobock von 93 auf 88 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Richard Felton passte seine Schätzungen für den Orthopädietechnik-Spezialisten am Freitag an den soliden Quartalsbericht an. Das geringere Kursziel begründet er mit höheren Kapitalkosten und einem niedrigeren Bewertungsmultiplikator./ag/gl

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Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2026 / 21:32 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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DatumRatingAnalyst
08:01 Ottobock Buy Goldman Sachs Group Inc.
14.08.26 Ottobock Buy Deutsche Bank AG
13.08.26 Ottobock Buy UBS AG
13.08.26 Ottobock Buy Jefferies & Company Inc.
15.07.26 Ottobock Buy Deutsche Bank AG

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