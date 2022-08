ANALYSE-FLASH: Goldman senkt Ziel für ProSiebenSat.1 auf 7,90 Euro - 'Sell'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für ProSiebenSat.1 (ProSiebenSat1 Media SE) von 9,00 auf 7,90 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Für die Aussichten der Werbeumsätze sei erhöhte Vorsicht angebracht, schrieb Analystin Lisa Yang in einer am Montag vorliegenden Studie nach den Quartalszahlen des Medienkonzerns. Für eine Optimierung des Beteiligungsportfolios gebe es kurzfristig nur begrenzten Spielraum./ajx/edh

