ANALYSE-FLASH: Goldman senkt Ziel für Sartorius auf 229 Euro - 'Neutral'
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NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Sartorius (Sartorius vz) von 230 auf 229 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst James Quigley rechnet mit einem eher unspannenden Bericht zum zweiten Quartal, wie er am Montag schrieb. Der Laborzulieferer dürfte konservativ bleiben, und seine Jahresziele nicht erhöhen. Die Aktie sei historisch betrachtet relativ teuer. Quigley präferiert die Anteilsscheine der Tocher Sartorius Stedim Biotech./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.06.2026 / 03:00 / MDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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|Goldman Sachs Group Inc.
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|Sartorius vz Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.06.2026
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|23.04.2026
|Sartorius vz Overweight
|Barclays Capital
|23.04.2026
|Sartorius vz Buy
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|13:16
|Sartorius vz Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:36
|Sartorius vz Halten
|DZ BANK
|06.05.2026
|Sartorius vz Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.04.2026
|Sartorius vz Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.04.2026
|Sartorius vz Halten
|DZ BANK
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|Analyst
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|Sartorius vz Verkaufen
|DZ BANK
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|Bernstein Research
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