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ANALYSE-FLASH: Goldman senkt Ziel für Sartorius auf 229 Euro - 'Neutral'

23.06.26 13:34 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Sartorius AG Vz.
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NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Sartorius (Sartorius vz) von 230 auf 229 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst James Quigley rechnet mit einem eher unspannenden Bericht zum zweiten Quartal, wie er am Montag schrieb. Der Laborzulieferer dürfte konservativ bleiben, und seine Jahresziele nicht erhöhen. Die Aktie sei historisch betrachtet relativ teuer. Quigley präferiert die Anteilsscheine der Tocher Sartorius Stedim Biotech./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.06.2026 / 03:00 / MDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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