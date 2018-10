ANALYSE-FLASH: Goldman senkt Ziel für Siemens Gamesa auf 12 Euro - 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Siemens Gamesa von 13 auf 12 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Manuel Losa kürzte in einer am Dienstag vorliegenden Studie seine Schätzungen für den Windkraftanlagenbauer wegen verlangsamter Geschäfte in Indien./tih/he

Datum der Analyse: 02.10.2018