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ANALYSE-FLASH: Goldman senkt Ziel für Siemens Healthineers - 'Neutral'

07.04.26 08:19 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Siemens Healthineers AG
35,82 EUR -0,34 EUR -0,94%
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NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Siemens Healthineers von 52 auf 45 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Vor der Berichtssaison überprüfte Richard Felton am Dienstag seine Schätzungen und Anlagestorys der europäischen Medizintechnikausrüster für Krankenhäuser. Bei Siemens Healthineers bleibt er für das Diagnostikgeschäft eher vorsichtig. Auch das Thema Anteilsreduktion durch Siemens bleibe eine Belastung für die Aktie./ag/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.04.2026 / 05:06 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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08:06Siemens Healthineers NeutralGoldman Sachs Group Inc.
31.03.2026Siemens Healthineers OutperformRBC Capital Markets
27.03.2026Siemens Healthineers HoldDeutsche Bank AG
25.03.2026Siemens Healthineers OverweightBarclays Capital
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31.03.2026Siemens Healthineers OutperformRBC Capital Markets
25.03.2026Siemens Healthineers OverweightBarclays Capital
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24.03.2026Siemens Healthineers BuyJefferies & Company Inc.
16.03.2026Siemens Healthineers OutperformBernstein Research
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08:06Siemens Healthineers NeutralGoldman Sachs Group Inc.
27.03.2026Siemens Healthineers HoldDeutsche Bank AG
06.02.2026Siemens Healthineers HoldDeutsche Bank AG
05.02.2026Siemens Healthineers NeutralGoldman Sachs Group Inc.
05.02.2026Siemens Healthineers NeutralUBS AG
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02.07.2020Siemens Healthineers UnderweightJP Morgan Chase & Co.
06.05.2020Siemens Healthineers verkaufenJP Morgan Chase & Co.
05.05.2020Siemens Healthineers UnderweightJP Morgan Chase & Co.
30.04.2020Siemens Healthineers UnderweightJP Morgan Chase & Co.
31.03.2020Siemens Healthineers UnderweightJP Morgan Chase & Co.

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