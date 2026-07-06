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ANALYSE-FLASH: Goldman senkt Ziel für Ströer auf 35 Euro - 'Sell'

Werte in diesem Artikel
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Ströer SE & Co. KGaA
34.68 EUR -0.42 EUR -1.20 %
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NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Ströer (Ströer SECo) von 37 auf 35 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Analyst James Tate liegt mit seiner operativen Ergebnisprognose für das zweite Quartal 3 Prozent unter dem Konsens, wie er am Mittwoch in seinem Ausblick auf den Quartalsbericht des Werbekonzerns schrieb./ag/gl

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Veröffentlichung der Original-Studie: 08.07.2026 / 05:00 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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DatumRatingAnalyst
12:56 Ströer SECo Sell Goldman Sachs Group Inc.
03.06.26 Ströer SECo Sell Goldman Sachs Group Inc.
21.05.26 Ströer SECo Market-Perform Bernstein Research
13.05.26 Ströer SECo Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.05.26 Ströer SECo Neutral Goldman Sachs Group Inc.