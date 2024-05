ANALYSE-FLASH: Goldman senkt Ziel für Teamviewer auf 18 Euro - 'Buy'

Werte in diesem Artikel

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für TeamViewer von 19,50 auf 18,00 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Wachstums- und Margenziel des Softwareanbieters hingen vor allem vom späteren Jahresverlauf ab, schrieb Analyst Mohammed Moawalla in einer am Freitag vorliegenden Studie./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.05.2024 / 23:10 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben