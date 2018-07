ANALYSE-FLASH: Goldman senkt Ziel für Twitter auf 48 US-Dollar - 'Buy'

Twitter 29,97 EUR -17,69% Charts

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Twitter Inc (Twitter) nach Zahlen für das zweite Quartal von 55 auf 48 US-Dollar gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Die Zielsenkung reflektiere die Auswirkungen von Investitionen der Internet-Kommunikationsplattform in Technik und Werbung auf das Wachstum des operativen Ergebnisses (Ebitda), schrieb Analyst Heath Terry in einer am Sonntag vorliegenden Studie. Im abgelaufenen zweiten Quartal habe Twitter derweil die Martkterwartungen übertroffen. Auf dem aktuellen Kursniveau blieben die Aktien attraktiv./mis

Datum der Analyse: 29.07.2018