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ANALYSE-FLASH: Goldman senkt Ziel für Volkswagen auf 97 Euro - 'Neutral'

20.04.26 12:04 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Volkswagen (VW) AG Vz.
90,08 EUR -2,10 EUR -2,28%
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NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Volkswagen (Volkswagen (VW) vz) von 99 auf 97 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Das operative Ergebnis des ersten Quartals dürfte etwas unter den Erwartungen liegen, schrieb Christian Frenes am Montag in seinem Ausblick auf den Bericht. Er kappte seine Ergebnisschätzungen bis 2028 und berücksichtigt dabei auch die aktuellen Erwartungen für Porsche AG und Traton./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.04.2026 / 05:29 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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Nachrichten zu Volkswagen (VW) AG Vz.

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Analysen zu Volkswagen (VW) AG Vz.

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09:41Volkswagen (VW) vz NeutralGoldman Sachs Group Inc.
08:41Volkswagen (VW) vz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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15.04.2026Volkswagen (VW) vz OverweightBarclays Capital
15.04.2026Volkswagen (VW) vz BuyJefferies & Company Inc.
15.04.2026Volkswagen (VW) vz OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
09:41Volkswagen (VW) vz NeutralGoldman Sachs Group Inc.
15.04.2026Volkswagen (VW) vz Market-PerformBernstein Research
15.04.2026Volkswagen (VW) vz NeutralJP Morgan Chase & Co.
09.04.2026Volkswagen (VW) vz NeutralUBS AG
02.04.2026Volkswagen (VW) vz NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
11.03.2025Volkswagen (VW) vz SellUBS AG
21.01.2025Volkswagen (VW) vz SellUBS AG
13.01.2025Volkswagen (VW) vz SellUBS AG
23.12.2024Volkswagen (VW) vz SellUBS AG
03.12.2024Volkswagen (VW) vz SellUBS AG

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