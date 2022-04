ANALYSE-FLASH: Goldman startet Allianz SE mit 'Buy' - Ziel 270 Euro

Aktien in diesem Artikel Allianz 214,15 EUR

0,78% Charts

News

Analysen

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Bewertung der Papiere der Allianz SE (Allianz) bei einem Kursziel von 270 Euro mit "Buy" aufgenommen. Die Münchener hätten bewiesen, dass sie Größenvorteile ausnutzen können, schrieb Analyst Alan Devlin in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Großversicherer liefere beständiges und verlässliches, profitables Wachstum ab. Das Unternehmen schneide stets besser ab als selbst prognostiziert und sei auf gutem Wege, auch die für 2024 gesteckten Ziele zu übertreffen./bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2022 / 00:31 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.04.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben