Heute im Fokus
DAX fester -- Salesforce mit mehr Umsatz - Gewinn enttäuscht -- Gerüchte um gesenktes Absatzziel belasten BYD -- Alphabet, TUI, DHL, Porsche, Figma, HPE, C3.ai, MTU, Airbus, Rüstungsaktien im Fokus
Top News
Trotz verhaltener Anlegerstimmung: DAX setzt Stabilisierung fort - Gewinne Trotz verhaltener Anlegerstimmung: DAX setzt Stabilisierung fort - Gewinne
Aktien-Tipp: So bewertet Bernstein Research die Continental-Aktie Aktien-Tipp: So bewertet Bernstein Research die Continental-Aktie
ANALYSE-FLASH: Goldman startet Heidelberg Materials mit 'Buy' - Ziel 240 Euro

04.09.25 11:49 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Heidelberg Materials
196,45 EUR 4,45 EUR 2,32%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Bewertung der Aktien von Heidelberg Materials beim Kursziel von 240 Euro mit "Buy" aufgenommen. Die Situation von Angebot und Nachfrage in der europäischen Baustoffbranche habe sich geändert, schrieb der neue Analyst Ben Rada Martin am Donnerstag. Das Angebot werde nämlich knapper und die Margen zögen bei rationaleren Preisen an. Zudem hätten sich die Aussichten für die Nachfrage aufgehellt. Heidelberg Materials traut der Experte bis 2030 eine operative Ergebnissteigerung von im Schnitt 6 Prozent jährlich zu./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.09.2025 / 00:32 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

Nachrichten zu Heidelberg Materials

DatumMeistgelesen
Analysen zu Heidelberg Materials

DatumRatingAnalyst
11:31Heidelberg Materials BuyGoldman Sachs Group Inc.
08:06Heidelberg Materials OverweightJP Morgan Chase & Co.
06.08.2025Heidelberg Materials BuyJefferies & Company Inc.
04.08.2025Heidelberg Materials OverweightJP Morgan Chase & Co.
01.08.2025Heidelberg Materials BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.07.2025Heidelberg Materials NeutralUBS AG
25.06.2025Heidelberg Materials NeutralUBS AG
29.05.2025Heidelberg Materials NeutralUBS AG
08.05.2025Heidelberg Materials NeutralUBS AG
24.04.2025Heidelberg Materials NeutralUBS AG
10.11.2023Heidelberg Materials UnderweightBarclays Capital
10.08.2023Heidelberg Materials UnderweightBarclays Capital
27.07.2023Heidelberg Materials UnderweightBarclays Capital
11.07.2023HeidelbergCement UnderweightBarclays Capital
23.05.2023HeidelbergCement UnderweightBarclays Capital

