ANALYSE-FLASH: Goldman startet Heidelberg Materials mit 'Buy' - Ziel 240 Euro
Werte in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Bewertung der Aktien von Heidelberg Materials beim Kursziel von 240 Euro mit "Buy" aufgenommen. Die Situation von Angebot und Nachfrage in der europäischen Baustoffbranche habe sich geändert, schrieb der neue Analyst Ben Rada Martin am Donnerstag. Das Angebot werde nämlich knapper und die Margen zögen bei rationaleren Preisen an. Zudem hätten sich die Aussichten für die Nachfrage aufgehellt. Heidelberg Materials traut der Experte bis 2030 eine operative Ergebnissteigerung von im Schnitt 6 Prozent jährlich zu./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.09.2025 / 00:32 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Ausgewählte Hebelprodukte auf Heidelberg Materials
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Heidelberg Materials
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu Heidelberg Materials
Analysen zu Heidelberg Materials
|Datum
|Rating
|Analyst
|11:31
|Heidelberg Materials Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:06
|Heidelberg Materials Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.2025
|Heidelberg Materials Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.08.2025
|Heidelberg Materials Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.08.2025
|Heidelberg Materials Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Datum
|Rating
|Analyst
|11:31
|Heidelberg Materials Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:06
|Heidelberg Materials Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.2025
|Heidelberg Materials Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.08.2025
|Heidelberg Materials Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.08.2025
|Heidelberg Materials Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Datum
|Rating
|Analyst
|31.07.2025
|Heidelberg Materials Neutral
|UBS AG
|25.06.2025
|Heidelberg Materials Neutral
|UBS AG
|29.05.2025
|Heidelberg Materials Neutral
|UBS AG
|08.05.2025
|Heidelberg Materials Neutral
|UBS AG
|24.04.2025
|Heidelberg Materials Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|10.11.2023
|Heidelberg Materials Underweight
|Barclays Capital
|10.08.2023
|Heidelberg Materials Underweight
|Barclays Capital
|27.07.2023
|Heidelberg Materials Underweight
|Barclays Capital
|11.07.2023
|HeidelbergCement Underweight
|Barclays Capital
|23.05.2023
|HeidelbergCement Underweight
|Barclays Capital
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Heidelberg Materials nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen