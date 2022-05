ANALYSE-FLASH: Goldman startet ING mit 'Buy' - Ziel 16,25 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat ING (ING Group) mit "Buy" und einem Kursziel von 16,25 Euro in die Bewertung aufgenommen. Die Bewertung sowie die Konsensschätzungen spiegelten den Status der niederländischen Bank als einen der größten Profiteure steigender Leitzinsen nicht vollständig wider, schrieb Analyst Andreas Scheriau in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. ING habe über 550 Milliarden Euro Einlagen von Privatkunden und eine bescheidene Profitabilität. Bei einer Anhebung des Leitzinses in der Eurozone um zwei Prozentpunkte könnte sich der Aktienkurs verdoppeln./gl/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.05.2022 / 23:38 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------