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ANALYSE-FLASH: Goldman startet LVMH mit 'Buy' - Ziel 500 Euro

Werte in diesem Artikel
Aktien
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
381.70 EUR 1.20 EUR 0.32 %
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NEW YORK (dpa-AFX) - Goldman Sachs hat LVMH (LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton) mit "Buy" und einem Kursziel von 500 Euro in die Bewertung aufgenommen. Die Analysten der US-Investmentbank trauen Europas Luxusgüterunternehmen laut einer Brancheneinschätzung vom Sonntag die Rückkehr auf den Wachstumspfad zu. Nach der Normalisierung der drei Post-Corona-Jahre erwarten sie 2027 die Trendwende mit einem organischen Umsatzanstieg im mittleren einstelligen Prozentbereich. Bei LVMH setzen die Experten auf eine Erholung im Lederwarengeschäft./gl/ajx

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Veröffentlichung der Original-Studie: 04.10.2026 / 20:11 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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Datum Rating Analyst
09:06 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy Goldman Sachs Group Inc.
25.09.26 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform Bernstein Research
24.09.26 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy UBS AG
22.09.26 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold Jefferies & Company Inc.
22.09.26 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Sector Perform RBC Capital Markets

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