ANALYSE-FLASH: Goldman startet Scout24 mit 'Buy' - Ziel 105 Euro
Werte in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Bewertung von Scout24 beim Kursziel von 105 Euro mit "Buy" aufgenommen. Der neue Goldman-Analyst Adam Berlin setzt dabei auf zweistelliges Gewinnwachstum und steigende Margen des Portalbetreibers, wie er am Donnerstag in seiner Kaufempfehlung schrieb. Zudem dürften die Kapitalausschüttungen die Markterwartungen übertreffen./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.06.2026 / 06:14 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Ausgewählte Hebelprodukte auf Scout24
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Scout24
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent