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ANALYSE-FLASH: Goldman startet Scout24 mit 'Buy' - Ziel 105 Euro

04.06.26 11:19 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Scout24
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NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Bewertung von Scout24 beim Kursziel von 105 Euro mit "Buy" aufgenommen. Der neue Goldman-Analyst Adam Berlin setzt dabei auf zweistelliges Gewinnwachstum und steigende Margen des Portalbetreibers, wie er am Donnerstag in seiner Kaufempfehlung schrieb. Zudem dürften die Kapitalausschüttungen die Markterwartungen übertreffen./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.06.2026 / 06:14 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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