ANALYSE-FLASH: Goldman startet Synlab mit 'Buy' - Ziel 21,90 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Bewertung der Papiere von Synlab bei einem Kursziel von 21,90 Euro mit "Buy" aufgenommen. Der Labordienstleister sei im europäischen Markt, der dank demographischer Entwicklungen wachsen sollte, gut positioniert, schrieb Analystin Veronika Dubajova in einer am Montag vorliegenden Studie. Sie traut dem Unternehmen in den kommenden Jahren überdurchschnittliche Umsatzsteigerungen zu./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.06.2021 / 03:34 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

