ANALYSE-FLASH: Goldman streicht Air Liquide von 'Conv. Buy List' - 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Air-Liquide-Aktie (Air Liquide) von der "Conviction Buy List" gestrichen und sie von "Buy" auf "Neutral" abgestuft. Das Kursziel wurde zudem von 174 auf 124 Euro gesenkt. Analystin Georgina Fraser zeigte sich in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie pessimistischer hinsichtlich eines energiepreisbedingten Nachfrageeinbruchs bei den europäischen Chemiekonzernen. Sie reduzierte ihre Ergebnisprognosen (Ebitda) für die Jahre 2023 und 2024 und hält für den Chemiesektor einen selektiven, ausgewogenen Bewertungsansatz in dieser "prekären Zyklusphase" für geboten./edh/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.09.2022 / 21:41 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

