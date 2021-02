ANALYSE-FLASH: Hauck & Aufhäuser belässt 1&1 Drillisch auf 'Buy' - Ziel 31 Euro

Werbung

Heute im Fokus

DAX mit neuem Rekordhoch -- Asiens Börsen freundlicher -- Dialog Semiconductor stimmt Übernahme zu -- Carl Zeiss Meditec weiter zuversichtlich -- Apple, Daimler, Dialog Semiconductor im Fokus

Veolia setzt nun auf feindliche Übernahme von Suez. Telefonica legt 1&1 Drillisch in Preisstreit verbessertes Angebot vor. Vodafone schaltet zusätzliches Frequenzband für LTE-Nutzung frei. Schaeffler erwartet mehr Aufträge im Bereich E-Mobilität. RWE kann zwei weitere Offshore-Parks in Großbritannien bauen. EnBW und BP planen zwei Offshore-Windparks in der Irischen See. DAX zum Handelsstart mit neuem Allzeithoch.