ANALYSE-FLASH: Hauck & Aufhäuser belässt Cancom auf 'Buy' - Ziel 60 Euro

HAMBURG (dpa-AFX) - Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat Cancom (CANCOM SE) nach einem Gespräch mit dem Management im Anschluss an die Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Der IT-Dienstleister habe einen sehr positiven Eindruck hinterlassen, schrieb Analyst Tim Wunderlich in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das Unternehmen habe die Jahresziele angehoben, was impliziere, dass sich die Entwicklung für das zweite Halbjahr gut vorhersagen lasse. Die durchschnittlichen Marktschätzungen für 2019 sollten noch Luft nach oben haben./ajx/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2019 / 11:02 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2019 / 11:02 / MESZ