ANALYSE-FLASH: Hauck & Aufhäuser belässt New Work auf 'Buy' - Ziel 306 Euro

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat die Einstufung für New Work (New Work SE (ex XING)) nach Daten des KfW Fachkräftebarometers auf "Buy" mit einem Kursziel von 306 Euro belassen. Der zunehmende strukturelle Fachkräftemangel in Deutschland werde dem B2B-Angebot der Xing-Mutter, einschließlich aktiver Rekrutierung und Arbeitgeber-Attraktivität, in den kommenden Jahren weiteres Wachstum bescheren, schrieb Analyst Simon Bentlage in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die kürzlich veröffentlichten Arbeitsmarktdaten stützten diese Einschätzung./ck/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2021 / 08:24 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2021 / 08:24 / MEZ

