ANALYSE-FLASH: Hauck & Aufhäuser belässt Wacker Neuson auf 'Buy' - Ziel 40 Euro

HAMBURG (dpa-AFX) - Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat die Einstufung für Wacker Neuson (Wacker Neuson SE) auf "Buy" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Der rund 30-prozentige Kursrückgang in diesem Jahr sei angesichts der anhaltend guten Fundamentaldaten ungerechtfertigt, schrieb Analyst Aliaksandr Halitsa in einer am Freitag vorliegenden Studie. Auf dem aktuellen Niveau sei die Aktie des Baumaschinen-Herstellers derzeit entsprechend deutlich unterbewertet./edh/mis

Datum der Analyse: 05.10.2018