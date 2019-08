ANALYSE-FLASH: Hauck & Aufhäuser belässt Zooplus auf 'Sell' - Ziel 60 Euro

Werbung

DAX gibt ab -- Asiens Börsen uneinheitlich -- GfK-Konsumklima unverändert -- Aroundtown erhöht FFO-Prognose für 2019 -- TeamViewer, RTL, ENCAVIS im Fokus

Tesla-Chef Elon Musks SpaceX testet erfolgreich Prototyp für Mars-Rakete. BP verkauft Alaska-Geschäft in Milliarden-Deal an Hilcorp Energ. IBM plant Ausbau der Cloud-Kapazitäten in Lateinamerika. Annäherung bei Gesprächen über Regierungsbildung in Italien. Opel-Chef: Rückkehr auf den russischen Markt noch 2019.