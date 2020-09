ANALYSE-FLASH: Hauck & Aufhäuser hebt Carl Zeiss auf 'Buy' - Ziel 120 Euro

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat Carl Zeiss Meditec von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 92 auf 120 Euro angehoben. Trotz der Corona-Krise habe der Medizintechnikkonzern keine Abstriche in Forschung und Entwicklung sowie dem Digitalisierungsangebot gemacht, schrieb Analyst Aliaksandr Halitsa in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Nach der Krise könnte dies zum entscheidenden Pluspunkt werden./ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.09.2020 / 08:30 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.09.2020 / 08:30 / MESZ