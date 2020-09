ANALYSE-FLASH: Hauck & Aufhäuser hebt Ziel für Ströer auf 85 Euro - 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat das Kursziel für Ströer (Ströer SECo) von 68 auf 85 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Corona-Krise habe den Werbekonzern nicht so hart getroffen wie befürchtet, schrieb der nun verantwortliche Analyst Frederik Jarchow in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Analyse der Summe aller Firmenteile ergebe eine massive Unterbewertung an der Börse./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.09.2020 / 08:36 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.09.2020 / 08:37 / MESZ