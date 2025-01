ANALYSE-FLASH: Hauck Aufhäuser IB belässt Carl Zeiss Meditec auf 'Buy'

Werte in diesem Artikel

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat die Einstufung für Carl Zeiss Meditec mit einem Kursziel von 86,50 Euro auf "Buy" belassen. Der jüngste Kurssprung dürfte auf Medienberichten beruhen, wonach die Visumax 800 des Medizintechnikkonzerns in China zugelassen worden sei, schrieb Analyst Alexander Galitsa in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Die Zulassung komme etwas eher als erwartet./mis/ag

