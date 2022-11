ANALYSE-FLASH: Hauck Aufhäuser IB belässt Dürr auf 'Buy' - Ziel 46 Euro

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat die Einstufung für Dürr auf "Buy" mit einem Kursziel von 46 Euro belassen. Der Kapitalmarkttag des Anlagenbauers sei von Zuversicht bestimmt gewesen, schrieb Analyst Christian Glowa in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Angesichts der hervorragenden Aussichten sei die Bewertung günstig. Das Unternehmen dürfte von der Umstellung von alten gas- auf neue elektrobetriebene Auto-Lackieranlagen in hohem Ausmaß profitieren. So müsse die Autoindustrie hier umstellen, um die langfristigen CO2-Ziele zu erreichen./mf

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.11.2022 / 08:22 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.11.2022 / 08:22 / MEZ

