ANALYSE-FLASH: Hauck Aufhäuser IB belässt Hypoport auf 'Sell' - Ziel 70 Euro

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat die Einstufung für Hypoport (Hypoport SE) auf "Sell" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Der Finanzdienstleister habe im dritten Quartal schwach abgeschnitten, schrieb Analyst Simon Keller in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der wichtige Hypothekenmarkt sei in Anbetracht eines Abschwungs zur Zeit in der "Schockstarre". Wegen der Unsicherheit habe das Unternehmen auf einen neuen Jahresausblick verzichtet./tih/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.11.2022 / 08:07 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.11.2022 / 08:08 / MEZ

