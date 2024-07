ANALYSE-FLASH: Hauck Aufhäuser IB belässt Süss Microtec auf 'Hold'

Werte in diesem Artikel

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat die Einstufung für Süss Microtec (SÜSS MicroTec SE) auf "Hold" mit einem Kursziel von 63 Euro belassen. Der Anlagen- und Prozesslösungsanbieter für die Halbleiterindustrie habe starke Eckdaten für das zweite Quartal vorgelegt, schrieb Analyst Tim Wunderlich in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Ausblick sei deutlicher angehoben worden als erwartet, aber die Auftragseingänge wirkten lediglich "okay". Aufgrund der Bewertung und bereits eingepreister Margengewinne empfiehlt er, sich bei der Aktie zurückzuhalten./tih/mis

