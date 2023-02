ANALYSE-FLASH: Hauck Aufhäuser IB belässt Verbio auf 'Buy' - Ziel 125 Euro

Werbung

Heute im Fokus

Nach Inflationsdaten: DAX mit deutlichen Gewinnen -- Gewinnprognose für Siemens angehoben -- Deutsche Börse, Talanx, Delivery Hero, Credit Suisse, Toyota, Disney, Robinhood im Fokus

KWS SAAT will nach deutlichem Umsatzsprung weiter wachsen. BAT verbessert Umsatz und Gewinn. Mattel schockt mit Gewinnwarnung. AstraZeneca schreibt wieder schwarze Zahlen. Unilever macht mehr Gewinn als erwartet. VINCI 2022 mit Plus bei Umsatz und Gewinn. Delivery Hero kommt bei Profitabilität voran. Inflation in Deutschland verstärkte sich im Januar wieder. CompuGroup will im neuen Jahr Ergebnis kräftig steigern.